James Cameron no perdona a Netflix: ‘Los Oscar ya no significan cine’

Para Cameron, Netflix debería tener permitido competir en los Premios de la Academia “solo si estrenan la película en 2,000 salas durante un mes”, lo cual considera un verdadero compromiso con la experiencia cinematográfica tradicional.

También calificó como una “trampa para tontos” la idea de que Netflix podría comprometerse a respetar las salas de cine si llegara a adquirir estudios como Warner Bros.

Las declaraciones del cineasta reavivan el debate entre el valor cultural del cine proyectado en salas y el crecimiento de las plataformas digitales, que han transformado la distribución cinematográfica, pero no sin generar controversia en Hollywood.

BCT