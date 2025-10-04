Diputado de Morena se disculpa y modifica iniciativa que castigaba memes de políticos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado federal por Morena, Armando Corona Arvizu, ofreció una disculpa pública tras la polémica causada por su iniciativa para sancionar con cárcel la difusión de contenidos digitales creados con inteligencia artificial (IA) que afecten la reputación de una persona, incluidos los memes.

El legislador reconoció que la inclusión de funcionarios públicos como posibles víctimas dentro del proyecto de reforma al Código Penal Federal generó fuertes críticas por parte de usuarios de redes sociales, especialistas y defensores de la libertad de expresión.

“Les pido una disculpa a quienes ofendí o preocuparon porque pensaban que la libre expresión se iba a cortar. Hoy les digo: no se preocupen, vamos a velar por ello”, declaró el legislador en un mensaje en redes sociales.