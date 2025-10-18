Diputada critica a legisladores que "toman 10 latas de refresco" y opinan de salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la discusión del aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Amancay González Franco, lanzó duras críticas contra sus colegas del Congreso de la Unión, señalando incongruencias en el debate sobre salud pública.

La intervención ocurrió el viernes en el recinto legislativo, donde González Franco cuestionó que “muchos legisladores y legisladoras que toman Coca-Cola, 10 latas por sesión, hoy opinen de salud”, en referencia al nuevo gravamen que elevaría el impuesto por litro de refresco de $1.64 a más de $3 pesos.

“Se los dice una persona que, afortunadamente, jamás ha probado el refresco. Y eso se lo agradezco muchísimo a mis papás, que nunca me lo dieron de niña y que ahora, como adulta, estoy lejos de esa adicción”, afirmó la legisladora.