Difunden video del ataque en Polanco donde fue asesinado Miguel de la Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales muestra el momento del ataque armado en el que perdió la vida Miguel de la Mora, propietario del salón de belleza “Micky Hair”, ocurrido la noche del 29 de septiembre en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

En las imágenes se observa a De la Mora, vestido con una chamarra blanca, conversando con empleados afuera de su establecimiento, cuando un sujeto armado, vestido de negro y con casco, se aproxima y le dispara en al menos cinco ocasiones antes de huir del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 22:00 horas dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron a la intersección de la calle Moliere y Presidente Masaryk. Uno de ellos descendió y disparó directamente contra el empresario, quien murió en el sitio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía capitalina informaron que ya se iniciaron las investigaciones para identificar y detener a los responsables del ataque.