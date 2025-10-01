Difunden video del ataque en Polanco donde fue asesinado Miguel de la Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales muestra el momento del ataque armado en el que perdió la vida Miguel de la Mora, propietario del salón de belleza “Micky Hair”, ocurrido la noche del 29 de septiembre en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.
En las imágenes se observa a De la Mora, vestido con una chamarra blanca, conversando con empleados afuera de su establecimiento, cuando un sujeto armado, vestido de negro y con casco, se aproxima y le dispara en al menos cinco ocasiones antes de huir del lugar.
De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 22:00 horas dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron a la intersección de la calle Moliere y Presidente Masaryk. Uno de ellos descendió y disparó directamente contra el empresario, quien murió en el sitio.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía capitalina informaron que ya se iniciaron las investigaciones para identificar y detener a los responsables del ataque.
Miguel de la Mora, joven empresario y estilista, era conocido por atender a figuras del espectáculo como Ángela Aguilar y otros artistas, lo que le dio proyección en el mundo de la moda y la estética.
Su asesinato ha generado conmoción entre vecinos, clientes y figuras públicas, al tratarse de un ataque directo en una de las zonas más exclusivas y concurridas de la capital.
El video del ataque ha circulado ampliamente en redes sociales, generando preocupación sobre la violencia que afecta a distintas áreas de la ciudad y la necesidad de respuestas inmediatas por parte de las autoridades.
mrh