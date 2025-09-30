Asesinan en Polanco al estilista Miguel de la Mora, reconocido por atender a celebridades

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del 29 de septiembre de 2025, un ataque armado ocurrido frente al Micky’s Hair Salón Masaryk, en la zona de Polanco, cobró la vida de Miguel Ángel de la Mora, reconocido estilista originario de Jalisco.

De acuerdo con versiones preliminares, sujetos que viajaban en una motocicleta dispararon directamente contra el joven de 28 años de edad, para después huir del lugar. La víctima fue identificada por medios de comunicación y posteriormente en redes sociales, donde circulaban imágenes que coincidían con la vestimenta que De la Mora había mostrado horas antes en sus historias de Instagram.