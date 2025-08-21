Difunden fotos de tres detenidos por asesinato de colaboradores de Brugada

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la detención de 13 personas presuntamente vinculadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de su administración, ocurrido el pasado 20 de mayo en Calzada de Tlalpan, colonia Moderna.

En rueda de prensa, Brugada destacó que tres de los detenidos habrían participado directamente en la ejecución del crimen, mientras que el resto estuvo relacionado con la logística del ataque. “Quiero subrayar la coordinación interinstitucional entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno de México”, subrayó.

Horas más tarde, en redes sociales comenzaron a circular las primeras imágenes de tres de los capturados. El periodista Carlos Jiménez difundió, a través de su cuenta en X, fotografías de los presuntos implicados asegurados en un operativo realizado en Otumba, Estado de México. En ese despliegue también se confiscaron armas de fuego y equipo de cómputo.

Por su parte, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que el seguimiento de los responsables se efectuó a partir del análisis de cámaras de videovigilancia y labores de inteligencia. Tras el ataque, los presuntos homicidas se habrían refugiado en la colonia Barrio La Asunción, en Iztacalco, desde donde huyeron en una camioneta gris con rumbo a Ecatepec.