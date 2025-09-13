México

Detienen a extranjera acusada de agredir a artista urbana en Guadalajara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la policía municipal detuvieron a una mujer extranjera que presuntamente agredió a la cantante urbana Mohny Kallhas afuera del Mercado Corona, en el centro de Guadalajara.

La detenida fue identificada como Killy “N”, quien ya fue presentada ante un juez cívico luego de alterar el orden público en la zona.

El incidente ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando la artista callejera se encontraba interpretando canciones en el lugar. De acuerdo con un mensaje compartido en redes sociales, la artista relató que la agresora intentó callarla, la insultó con expresiones discriminatorias y la atacó físicamente.

El hecho quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales, generando indignación entre usuarios y comerciantes. Locatarios de la zona señalaron que la mujer ya había protagonizado otros episodios violentos en las inmediaciones del mercado.

