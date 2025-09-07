Video: cantante callejera es atacada durante show en Guadalajara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La artista callejera mohny.gdl denunció haber sido víctima de una agresión por parte de una mujer extranjera mientras interpretaba música mexicana en el centro de Guadalajara.
En un mensaje difundido en sus redes sociales, la cantante relató que la agresora no solo intentó callarla, sino que además la insultó con expresiones racistas y discriminatorias:
“Ahora hasta un extranjero me puede venir a callar, a llamarme negra, a discriminarme y agredirme en mi propio país”, expresó la artista en su testimonio.
La afectada señaló que la violencia hacia músicos urbanos no es un hecho aislado, ya que en varias ocasiones se han manifestado contra el acoso de elementos de inspección y vigilancia, así como contra la indiferencia hacia su labor cultural.
“Los artistas callejeros somos discriminados en nuestro propio país, nos quieren suprimir el arte al alcance de todos”, agregó.
Pese a la agresión, la intérprete aseguró que no respondió con violencia por respeto a su público:
“Si yo le levanto la mano, a mí me meten al bote. Respeto demasiado mi escenario, así sea este en la calle”.
Asimismo, adelantó que interpondrá las denuncias correspondientes para que el caso sea atendido por las autoridades, e insistió en que su objetivo es dar visibilidad a la situación que enfrentan diariamente quienes viven del arte urbano:
“No lo subo por vanidad, lo subo porque a nosotros nadie nos cuida, este es el pan de cada día del artista urbano”.
