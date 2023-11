Detienen a doctora que hizo creer a una mujer que estaba embarazada de mellizos en CDMX

En el reporte compartido por las autoridades señalan que luego de la denuncia presentada por una pareja que acudió a un hospital particular para que le fuera practicada una cesárea a la mujer, no se han encontrado indicios de que la agraviada hubiera presentado un embarazo.

De acuerdo con estudios realizados posteriormente en el Hospital Materno Infantil Inguarán, se determinó que a la víctima no se le realizaron maniobras de parto natural o procedimiento quirúrgico de una cesárea, ya que no se produjo la extracción o expulsión de feto y placenta, no obstante, sí se le realizó una intervención quirúrgica o cirugía en el abdomen, lo que podría tratarse de una grave omisión en el diagnóstico de la paciente.

Indican que los estudios realizados en dicho nosocomio señalaron que la mujer no presentaba modificaciones cervicales y la prueba inmunológica de embarazo resultó negativa.

