Mujer no estaba embarazada, revelan estudios de la FGJCDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este jueves avances de la investigación por el caso de la mujer que supuestamente tendría mellizos y que denunció el robo de estos en una clínica localizada en la capital del país, señaló que no se han encontrado indicios de que la agraviada hubiera presentado un embarazo.

En el reporte compartido por las autoridades señalan que luego de la denuncia presentada por una pareja que acudió a un hospital particular para que le fuera practicada una cesárea a la mujer, no se han encontrado indicios de que la agraviada hubiera presentado un embarazo.

De acuerdo con estudios realizados posteriormente en el Hospital Materno Infantil Inguarán, se determinó que a la víctima no se le realizaron maniobras de parto natural o procedimiento quirúrgico de una cesárea, ya que no se produjo la extracción o expulsión de feto y placenta, no obstante, sí se le realizó una intervención quirúrgica o cirugía en el abdomen, lo que podría tratarse de una grave omisión en el diagnóstico de la paciente.

Indican que los estudios realizados en dicho nosocomio señalaron que la mujer no presentaba modificaciones cervicales y la prueba inmunológica de embarazo resultó negativa.

No obstante, a efecto de agotar todas las líneas de investigación, se ordenó a expertos de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales la revisión de todas las documentales médicas de laboratorio y gabinete con que cuenta la víctima, incluido su expediente clínico.

Hasta el momento, se han llevado a cabo diversas diligencias, como entrevistas, inspección en el lugar de los hechos realizada por agentes de la Policía de Investigación, intervención de peritos en distintas disciplinas, aseguramiento de la clínica, clasificación de posibles lesiones de la mujer, así como toma de muestras para identificación de medicamentos y la hormona del embarazo.