Detenida por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz recibe prisión preventiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Una mujer identificada como Nery “N” fue presentada este 21 de agosto ante un juez de control, acusada de participar en el asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular, y José Muñoz, asesor de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. El ataque ocurrió el pasado 20 de mayo en Calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México.

Durante la audiencia inicial, realizada en los Juzgados Orales de la colonia Doctores y que se prolongó por más de tres horas, el juez calificó como legal la detención de la imputada y determinó imponerle prisión preventiva justificada por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa. La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que será el 25 de agosto cuando se defina si será vinculada a proceso.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que junto a Nery “N” fueron detenidas otras 12 personas presuntamente vinculadas al crimen. Tres habrían participado de forma directa en el ataque, mientras que los demás habrían colaborado en la logística, incluyendo la compra y ocultamiento de vehículos y la planeación de la fuga.