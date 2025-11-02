Descartan ataque: incendio en Waldo’s de Hermosillo fue accidental, según Fiscalía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-En conferencia de prensa, autoridades estatales de Sonora ofrecieron este domingo un balance actualizado sobre el incendio ocurrido en una tienda Waldo’s de Hermosillo, tragedia que dejó 23 personas fallecidas y al menos cinco personas hospitalizadas.
21 de las 23 víctimas mortales ya han sido identificadas, informaron, y sus familiares están recibiendo apoyo psicológico, legal y funerario por parte del gobierno estatal. Dos personas, un hombre de 81 años y una joven de 20 años, permanecen en estado crítico. Esta última podría ser trasladada a una unidad especializada en el extranjero, siempre que su condición de salud lo permita.
Respecto al avance de la investigación, se confirmó que ya se realizaron 38 entrevistas a testigos y empleados, y se estableció que antes del siniestro hubo dos fallas eléctricas seguidas por una explosión. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró que, con los indicios actuales, no hay evidencia de que se tratara de un hecho intencional.
“Seguimos sobre la misma hipótesis de trabajo: un accidente. Ahora se investiga bajo qué circunstancias ocurrió y si existía responsabilidad de parte de la empresa”, puntualizó la dependencia.
Hasta ahora han declarado cuatro gerentes del establecimiento, y se está por citar a personal de mantenimiento y responsables de Protección Civil de la cadena.
Irregularidades en permisos
Uno de los datos más relevantes revelados es que el permiso del programa interno de Protección Civil fue negado en 2021 por la actual administración estatal. Pese a ello, el establecimiento operaba con revalidaciones previas de 2019 y 2020 otorgadas por el gobierno anterior. Estos documentos ya están bajo revisión como parte de la carpeta de investigación.
En tanto, la escena fue liberada por bomberos y peritos forenses trabajan en campo para establecer la causa técnica del siniestro, que se presume estaría ligada a un posible fallo eléctrico.
