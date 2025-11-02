Descartan ataque: incendio en Waldo’s de Hermosillo fue accidental, según Fiscalía

Respecto al avance de la investigación, se confirmó que ya se realizaron 38 entrevistas a testigos y empleados, y se estableció que antes del siniestro hubo dos fallas eléctricas seguidas por una explosión. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró que, con los indicios actuales, no hay evidencia de que se tratara de un hecho intencional.

“Seguimos sobre la misma hipótesis de trabajo: un accidente. Ahora se investiga bajo qué circunstancias ocurrió y si existía responsabilidad de parte de la empresa”, puntualizó la dependencia.

Hasta ahora han declarado cuatro gerentes del establecimiento, y se está por citar a personal de mantenimiento y responsables de Protección Civil de la cadena.