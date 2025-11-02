Incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo deja 23 muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio registrado la tarde de este sábado en una tienda de la cadena Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó un saldo preliminar de 23 personas fallecidas y 12 lesionadas, según confirmaron autoridades estatales.
El siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el establecimiento localizado en las calles Doctor Noriega y Matamoros, en la zona centro de la capital sonorense. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se propagó con rapidez, afectando a trabajadores, menores de edad y mujeres embarazadas que se encontraban en el sitio.
Testigos del incidente relataron que momentos antes del incendio se presentó una falla en el suministro eléctrico, tanto en viviendas aledañas como en la tienda. Sin embargo, el gobierno estatal descartó que se haya tratado de un atentado o de un acto violento deliberado.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró que se brindará atención integral a las víctimas y sus familias, y que se realizarán todas las investigaciones necesarias para esclarecer las causas del siniestro. "He instruido que se lleven a cabo todas las investigaciones correspondientes. Seguiremos informando en las siguientes horas", comentó en su cuenta de X.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y aseguró que se mantiene en contacto con el mandatario sonorense.
"Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas. He estado en contacto con el gobernador de Sonora para apoyar en lo que se necesite", compartió Sheinbaum en redes sociales.
BCT