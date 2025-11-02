Incendio en tienda Waldo’s de Hermosillo deja 23 muertos

El siniestro ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el establecimiento localizado en las calles Doctor Noriega y Matamoros, en la zona centro de la capital sonorense. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se propagó con rapidez, afectando a trabajadores, menores de edad y mujeres embarazadas que se encontraban en el sitio.

Testigos del incidente relataron que momentos antes del incendio se presentó una falla en el suministro eléctrico, tanto en viviendas aledañas como en la tienda. Sin embargo, el gobierno estatal descartó que se haya tratado de un atentado o de un acto violento deliberado.