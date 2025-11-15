Descarrilan 10 vagones de tren en Zacatecas; no hubo heridos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diez vagones de un tren de carga descarrilaron durante los primeros minutos de este sábado 15 de noviembre en la zona urbana de la ciudad de Zacatecas, específicamente en las inmediaciones del Mercado de Abastos.

De acuerdo con información publicada por Protección Civil Municipal a través de redes sociales, no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones a la población civil.

El incidente ocurrió pasada la medianoche, lo que movilizó a servicios de emergencia y cuerpos de rescate, quienes acudieron al sitio para valorar la situación.

“Personal de bomberos y rescate, al mando de Luis Felipe Santos Quintanilla, realizaron un recorrido en la zona, identificando que los vagones se encontraban vacíos”, informó la autoridad local.