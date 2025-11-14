Taxi es embestido al tratar de ganarle el paso al Tren en Gabriel Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un taxista intentó ganarle el paso al ferrocarril en la carretera libre Nueva Italia – Lombardía y fue embestido por la pesada maquina de hierro, con saldo de un lesionado.

De acuerdo con las autoridades el percance tuvo lugar en las cercanías de la comunidad de La Laguna, donde terminó destrozado un auto Hyundai Accent de color blanco, con placas de circulación A-506-LCF, del municipio de Apatzingán.