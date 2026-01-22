Dan de baja a cuatro marinos señalados por huachicol

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Marina (Semar) dio de baja a cuatro elementos de la institución por estar presuntamente implicados en actos relacionados con el robo de combustible, conocido como huachicol.

El anuncio fue realizado por el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, durante la conferencia conocida como la Mañanera del Pueblo, donde detalló que la separación del cargo se dio “por el incumplimiento de sus funciones”, conforme a la legislación naval.

“Están ellos en su proceso legal, tienen 15 días para poner sus recursos de revisión, algunos ya los cumplieron, se dieron los fallos y estamos esperando que las autoridades determinen”, declaró el almirante.

Aunque los nombres de los elementos no fueron revelados oficialmente, fuentes cercanas al caso señalan que entre los implicados figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, también ha sido vinculado a la red, pero aún no ha sido detenido.