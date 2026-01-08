Huachicol Fiscal: SAT revela posible robo de 10 millones de litros de combustible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Documentos en poder del Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmarían un presunto robo millonario de huachicol relacionado con el decomiso realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el pasado 31 de marzo de 2025, cuando el entonces titular, Omar García Harfuch, anunció la incautación de 10 millones de litros de diésel robado en el buque Challenge Procyon, atracado en Tampico, Tamaulipas.
Sin embargo, nueva información sugiere que la cantidad original del cargamento sería al menos el doble de lo reportado oficialmente.
Según registros del SAT y documentos revisados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el buque Challenge Procyon transportaba en realidad 20.9 millones de litros de diésel, por lo que se desconoce el paradero de más de 10 millones de litros que no fueron reportados como parte del decomiso.
El hallazgo se habría derivado de una revisión interna realizada por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que abrió un proceso para verificar la autenticidad del cargamento, el cual presuntamente se declaró como aditivos para evadir el pago de impuestos.
De acuerdo con los documentos, cada pipa que descargó producto del buque contenía alrededor de 49 mil litros de diésel robado, lo que implicaba un pago aproximado de 477 mil pesos por unidad en impuestos. El valor total del combustible ilegal transportado —según el cálculo oficial— asciende a casi 200 millones de pesos.
El caso apunta a una posible maniobra de contrabando, en la que el combustible procedente de Estados Unidos ingresó como un producto no fiscalizado, aprovechando la documentación falsa para evadir tributos y dificultar su rastreo.
Hasta ahora, no hay información oficial sobre el destino de los otros 10 millones de litros. El SAT, la SSPC ni la ANAM han emitido una postura pública sobre el presunto faltante.
Este vacío ha generado cuestionamientos sobre una posible red de corrupción detrás del operativo, así como fallas en los procesos de fiscalización, resguardo y reporte del decomiso.
El buque Challenge Procyon había sido señalado como parte de una red de trasiego irregular de combustible entre empresas mexicanas y estadounidenses, práctica que las autoridades federales han buscado frenar en los últimos años como parte del combate al huachicol fiscal.
En marzo de 2025, Omar García Harfuch —entonces titular de la SSPC— informó del decomiso de 10 millones de litros de diésel presuntamente robado, lo que fue considerado como uno de los mayores aseguramientos en el combate al robo de combustible.
La operación fue presentada como un golpe importante contra el huachicoleo. Sin embargo, las nuevas revelaciones ponen en entredicho la transparencia y seguimiento del operativo, así como el posible encubrimiento de una parte sustancial del cargamento.
