Huachicol Fiscal: SAT revela posible robo de 10 millones de litros de combustible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Documentos en poder del Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmarían un presunto robo millonario de huachicol relacionado con el decomiso realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el pasado 31 de marzo de 2025, cuando el entonces titular, Omar García Harfuch, anunció la incautación de 10 millones de litros de diésel robado en el buque Challenge Procyon, atracado en Tampico, Tamaulipas.

Sin embargo, nueva información sugiere que la cantidad original del cargamento sería al menos el doble de lo reportado oficialmente.

Más de 20 millones de litros a bordo

Según registros del SAT y documentos revisados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el buque Challenge Procyon transportaba en realidad 20.9 millones de litros de diésel, por lo que se desconoce el paradero de más de 10 millones de litros que no fueron reportados como parte del decomiso.

El hallazgo se habría derivado de una revisión interna realizada por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que abrió un proceso para verificar la autenticidad del cargamento, el cual presuntamente se declaró como aditivos para evadir el pago de impuestos.

Cada pipa, cerca de 49 mil litros

De acuerdo con los documentos, cada pipa que descargó producto del buque contenía alrededor de 49 mil litros de diésel robado, lo que implicaba un pago aproximado de 477 mil pesos por unidad en impuestos. El valor total del combustible ilegal transportado —según el cálculo oficial— asciende a casi 200 millones de pesos.

El caso apunta a una posible maniobra de contrabando, en la que el combustible procedente de Estados Unidos ingresó como un producto no fiscalizado, aprovechando la documentación falsa para evadir tributos y dificultar su rastreo.