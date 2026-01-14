Coreana se emociona con su primer bolsa para el mercado

Nezahualcóyotl, Estado de México (MiMorelia.com).- Seobin, conocida en TikTok como “Me llaman Sabina”, vivió un momento que quedará grabado en su memoria y en redes sociales: la emoción de recibir su primera bolsa de Año Nuevo.

Originaria de Corea del Sur y residente de Ciudad Nezahualcóyotl desde hace tres años, Seobin compartió cómo un gesto sencillo se convirtió en un símbolo de bienvenida. La tradicional bolsa, que algunos comerciantes entregan a clientes frecuentes, llegó esta vez de su tamalera de confianza, la señora con quien ha creado un vínculo cercano al comprar tamales regularmente.

“Es más que un regalo; es un abrazo de la comunidad mexicana”, expresó Seobin en sus redes. La joven coreana explicó que este detalle, además de ser un obsequio físico, la hizo sentir verdaderamente aceptada y parte de la sociedad mexicana.

El video de su reacción, que ha acumulado millones de reproducciones, muestra la mezcla de sorpresa, alegría y gratitud de Seobin, que entre risas sus seguidores comentaron: “Amiga, coreana, ¡ya eres mexicana!”.