El ejemplar se encontraba en buenas condiciones físicas, aunque presentaba signos de estrés debido a la presencia de personas a su alrededor
🐍 ¡Susto reptiliano! Boa constrictor se cuela en casa de Acapulco
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una boa constrictor fue localizada al interior de una vivienda particular en el puerto de Acapulco, Guerrero, informaron autoridades ambientales a través de redes sociales.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), el ejemplar se encontraba en buenas condiciones físicas, aunque presentaba signos de estrés debido a la presencia de personas a su alrededor.

Tras recibir el reporte, personal especializado acudió al lugar para capturar de forma segura al reptil. Posteriormente, fue liberado en un entorno adecuado a su hábitat natural.

La boa constrictor, especie no venenosa pero de gran tamaño, suele habitar en zonas tropicales de México. Su aparición en zonas urbanas puede deberse a cambios en su entorno natural o al desplazamiento por búsqueda de alimento.

La autoridad exhortó a la población a no intentar manipular este tipo de ejemplares y reportar de inmediato a las autoridades correspondientes en caso de avistamientos similares.

