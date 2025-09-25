Continúa diálogo en CCH Sur de la UNAM tras ataque que dejó un estudiante muerto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche del miércoles se llevó a cabo una mesa de diálogo entre autoridades universitarias y estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, con el objetivo de atender el pliego petitorio entregado en la Rectoría de la UNAM tras el ataque ocurrido la semana pasada que dejó un estudiante muerto.
En esta primera sesión se presentaron los acuerdos de la Subcomisión de Bachillerato de la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario, enfocados en la revisión de protocolos de seguridad. Asimismo, se escucharon las demandas y la postura de la comunidad estudiantil.
Las partes acordaron reanudar las conversaciones este jueves 25 de septiembre, a las 17:00 horas, dentro del CCH Sur.
En esta ocasión se permitirá la participación de cinco padres de familia debidamente identificados, y el encuentro será abierto al estudiantado que presente credencial vigente.
La sesión será transmitida a través de las redes sociales oficiales del Colegio de Ciencias y Humanidades, como parte del compromiso de transparencia en el seguimiento a las demandas de la comunidad.
