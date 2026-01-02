Confirman segundo caso de gusano barrenador en Tamaulipas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades del estado de Tamaulipas confirmaron el segundo caso de miasis asociado al gusano barrenador del ganado, detectado recientemente en un equino del ejido Llano Grande, ubicado en el municipio de Altamira, cerca de los límites con Veracruz.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario, Cuauhtémoc Amaya García, informó que, aunque el caso fue confirmado por laboratorio, no existe evidencia de propagación activa ni riesgo de brote en la región.

De acuerdo con el funcionario estatal, el equino presentaba una herida con larvas, pero cuando el personal acudió al sitio, la lesión ya había sido tratada y las larvas se encontraban muertas.

“Cuando acudimos al reporte, la lesión ya había sido tratada y las larvas estaban muertas. Aun así, se hizo el muestreo correspondiente, confirmándose que se trataba de larvas de la mosca causante del gusano barrenador”, explicó Amaya.

El caso fue reportado oportunamente a las autoridades para aplicar los protocolos sanitarios y evitar posibles riesgos de diseminación del parásito.