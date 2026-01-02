Detectan gusano barrenador en cabra en Edomex; activan fase preventiva

Tras validar el caso, se activó una fase preventiva en coordinación con el Gobierno del Estado de México y se aplicaron tratamientos a los 20 animales del rancho afectado. Las autoridades informaron que ninguno de los ejemplares presentó síntomas de infección, más allá del caso confirmado.

Senasica desplegó personal técnico especializado para contener el riesgo y reforzar la vigilancia en la zona. Entre las acciones implementadas destacan:

Inspección activa en busca de nuevos casos sospechosos.

Capacitación a ganaderos locales sobre medidas preventivas.

Difusión de información para fomentar la notificación oportuna.

Instalación de trampas en puntos estratégicos.

Además, se mantienen inspecciones permanentes en la región para asegurar que la plaga no se disperse a otras entidades.

La Secretaría de Agricultura hizo un llamado a las y los productores pecuarios del país, a vigilar de cerca la salud de sus animales y reportar cualquier lesión sospechosa. Esta acción es fundamental para mantener el estatus zoosanitario del país y proteger el patrimonio pecuario nacional.

BCT