Cuerpo hallado presenta traumatismo; investigan si es del sacerdote Ernesto Baltazar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga si el cuerpo localizado recientemente en el canal de aguas negras La Compañía, en el municipio de Nextlalpan, corresponde al sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, reportado como desaparecido desde el pasado 27 de octubre en Tultepec.
De acuerdo con los primeros reportes, la posible causa de muerte habría sido traumatismo craneoencefálico, aunque aún no se ha determinado si fue consecuencia de una agresión o un accidente. Las autoridades confirmaron que se están realizando estudios genéticos para verificar la identidad de la víctima.
La carpeta de investigación se mantiene abierta bajo el protocolo de homicidio, mientras peritos forenses y personal ministerial llevan a cabo diligencias para esclarecer el caso.
Este hecho ha generado consternación entre la comunidad católica, particularmente en la Diócesis de Cuautitlán, donde el padre Ernesto ejercía su labor pastoral.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni posibles móviles relacionados con los hechos.
mrh