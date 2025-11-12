Cuerpo hallado presenta traumatismo; investigan si es del sacerdote Ernesto Baltazar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga si el cuerpo localizado recientemente en el canal de aguas negras La Compañía, en el municipio de Nextlalpan, corresponde al sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, reportado como desaparecido desde el pasado 27 de octubre en Tultepec.

De acuerdo con los primeros reportes, la posible causa de muerte habría sido traumatismo craneoencefálico, aunque aún no se ha determinado si fue consecuencia de una agresión o un accidente. Las autoridades confirmaron que se están realizando estudios genéticos para verificar la identidad de la víctima.