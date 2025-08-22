Conductores mexicanos no perderán visas tras cambios en EE.UU., asegura SRE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, aseguró este viernes que la suspensión de visas para conductores de camiones extranjeros, anunciada por Estados Unidos, no afectará a los transportistas mexicanos, debido a las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Los conductores de camiones mexicanos tienen una visa que está prevista en el T-MEC, que es una visa B, y esta nueva disposición solamente afectará a quienes tienen otros tipos de visa, como las E y H”, explicó De la Fuente en conferencia de prensa.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el jueves la suspensión inmediata de la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones extranjeros, al considerar que estos representan un riesgo para la seguridad y empleos de ciudadanos estadounidenses. No obstante, no presentó datos ni estadísticas que respalden esta afirmación.
La medida fue tomada días después del arresto de Harjinder Singh, un camionero originario de la India, acusado de triple homicidio tras un accidente vehicular en Florida. Singh, presuntamente indocumentado, habría obtenido su licencia en California, lo que desató una ola de críticas políticas contra el gobierno demócrata de ese estado.
De la Fuente afirmó que la medida estadounidense parece enfocada en prevenir el “cabotaje”, es decir, el transporte de mercancías entre dos puntos dentro del territorio estadounidense por parte de extranjeros, algo que el T-MEC prohíbe para los conductores mexicanos.
“Seguimos estudiando los alcances de esta decisión, pero hasta ahora no parece que vaya a afectar a los conductores de camiones mexicanos”, reiteró el canciller.
El anuncio coincidió con la revelación de que la Administración Trump está revisando los antecedentes de más de 55 millones de personas con visados válidos en busca de irregularidades que puedan derivar en cancelaciones o deportaciones.
mrh