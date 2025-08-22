Conductores mexicanos no perderán visas tras cambios en EE.UU., asegura SRE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, aseguró este viernes que la suspensión de visas para conductores de camiones extranjeros, anunciada por Estados Unidos, no afectará a los transportistas mexicanos, debido a las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Los conductores de camiones mexicanos tienen una visa que está prevista en el T-MEC, que es una visa B, y esta nueva disposición solamente afectará a quienes tienen otros tipos de visa, como las E y H”, explicó De la Fuente en conferencia de prensa.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció el jueves la suspensión inmediata de la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones extranjeros, al considerar que estos representan un riesgo para la seguridad y empleos de ciudadanos estadounidenses. No obstante, no presentó datos ni estadísticas que respalden esta afirmación.