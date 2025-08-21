EU suspende visas de trabajo para conductores de camiones comerciales

El anuncio se enmarca en un debate cada vez más relevante para los simpatizantes del presidente Donald Trump, quienes han insistido en endurecer las políticas migratorias y laborales para proteger los empleos nacionales.

Aunque no se detalló la duración de la suspensión, la decisión genera preocupación en el sector de transporte internacional, particularmente en México, donde cientos de choferes dependen de este tipo de visas para realizar rutas de carga en territorio estadounidense.

La medida también podría tener efectos en la cadena de suministro y en el comercio transfronterizo, ya que gran parte del intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos se realiza vía transporte terrestre.

