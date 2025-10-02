Concierto de Tito Torbellino Jr. bajo fuego en Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como una noche de fiesta durante las Fiestas Patronales de San Miguel Arcángel, en Comonfort, Guanajuato, se transformó en una escena surreal de disparos, luces y música ininterrumpida. El protagonista: Tito Torbellino Jr., intérprete de narcocorridos y heredero de una historia marcada por la violencia.
Un grupo de personas armadas irrumpieron en el evento y comenzaron a disparar al aire con armas de alto calibre. Lejos de desatar pánico, los asistentes permanecieron en sus lugares, grabando el momento con sus celulares mientras el cantante seguía entonando su éxito “Mi Clave es el 01”.
Ni los balazos ni la presencia de hombres armados detuvieron el recital. Tito Torbellino Jr., cuyo nombre real es Jesús Tovar, continuó su presentación sin inmutarse, en una escena que ha sido calificada por usuarios como “una coreografía de violencia y música”.]
Para muchos internautas, lo más perturbador no fueron los disparos en sí, sino la indiferencia colectiva ante ellos. La escena evidencia un fenómeno creciente: la normalización de la violencia en eventos públicos, especialmente en aquellos relacionados con el narcocorrido, un subgénero que glorifica la vida del crimen organizado.
RPO