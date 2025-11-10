"Cobro del SAT destruye a un grupo que emplea a 200 mil familias": Salinas Pliego

El también dueño de Grupo Elektra, TV Azteca y Banco Azteca afirmó que dicho cobro no sólo es excesivo, sino que “destruye a un grupo empresarial que sirve a más de 30 millones de clientes y del cual viven más de 200 mil familias”.

“Así jamás habrá confianza para invertir y crear prosperidad. Por eso a los de la 4T les encanta el modelo cubano”, escribió Salinas Pliego en su publicación, donde también criticó el impacto que este tipo de acciones tendría sobre la economía nacional.