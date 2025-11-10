"Cobro del SAT destruye a un grupo que emplea a 200 mil familias": Salinas Pliego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una nueva declaración pública a través de su cuenta de X, el empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que el monto que el gobierno busca cobrarle a través del SAT, estimado en 50 mil millones de pesos, equivale a apenas dos días de gasto público federal.
El también dueño de Grupo Elektra, TV Azteca y Banco Azteca afirmó que dicho cobro no sólo es excesivo, sino que “destruye a un grupo empresarial que sirve a más de 30 millones de clientes y del cual viven más de 200 mil familias”.
“Así jamás habrá confianza para invertir y crear prosperidad. Por eso a los de la 4T les encanta el modelo cubano”, escribió Salinas Pliego en su publicación, donde también criticó el impacto que este tipo de acciones tendría sobre la economía nacional.
El comentario se produjo en respuesta a otro usuario, el Dr. Héctor Rossete, quien expresó dudas sobre si el pago de impuestos por parte de grandes empresarios realmente beneficia a la ciudadanía.
Estas declaraciones se dan en el contexto de una deuda fiscal que supera los 74 mil millones de pesos, según reportes oficiales. El empresario ha negado que sus empresas estén evadiendo impuestos y asegura estar dispuesto a pagar lo justo, aunque mantiene disputas legales con el SAT en tribunales nacionales e internacionales.
