Claudia Sheinbaum pide reforzar la política exterior de México para este 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 7 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó una reunión en Palacio Nacional con embajadores, cónsules y el equipo directivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como parte de los trabajos rumbo a la agenda de política exterior para 2026.

A través de la red social X, la mandataria compartió un mensaje sobre el contenido del encuentro:

“Conversamos con embajadoras, embajadores, cónsules y el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el momento histórico que estamos viviendo, así como los planes para 2026”.

Durante la reunión, Sheinbaum ordenó reforzar la política exterior del país, con una visión de largo plazo centrada en el desarrollo económico, la justicia social y la defensa de la soberanía nacional.

Uno de los asistentes, Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte, compartió que la presidenta presentó avances del año anterior y planteó los retos que vienen para México en el escenario internacional.

“Nos platicó de todos los planes que hay para este año y de todos los avances del año anterior”, dijo.