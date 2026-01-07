Claudia Sheinbaum pide reforzar la política exterior de México para este 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 7 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó una reunión en Palacio Nacional con embajadores, cónsules y el equipo directivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como parte de los trabajos rumbo a la agenda de política exterior para 2026.
A través de la red social X, la mandataria compartió un mensaje sobre el contenido del encuentro:
“Conversamos con embajadoras, embajadores, cónsules y el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el momento histórico que estamos viviendo, así como los planes para 2026”.
Durante la reunión, Sheinbaum ordenó reforzar la política exterior del país, con una visión de largo plazo centrada en el desarrollo económico, la justicia social y la defensa de la soberanía nacional.
Uno de los asistentes, Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte, compartió que la presidenta presentó avances del año anterior y planteó los retos que vienen para México en el escenario internacional.
“Nos platicó de todos los planes que hay para este año y de todos los avances del año anterior”, dijo.
Velasco también señaló que, aunque no se detallaron temas específicos, uno de los enfoques será la revisión obligatoria del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), en donde el objetivo será:
“Seguir cultivando una relación basada en el respeto, la soberanía y, por supuesto, la integración económica que actualmente tenemos”.
En el contexto de recientes tensiones internacionales —como la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos—, México mantendrá su postura diplomática sin confrontaciones, guiado por el respeto mutuo.
El equipo de la SRE seguirá “manteniendo y construyendo relaciones con la cabeza fría, paciencia, pero sobre todo con principios claros y con mucho orgullo”, subrayó Velasco.
Pese a su desacuerdo con la intervención en Venezuela, Claudia Sheinbaum reafirmó que su gobierno apostará por una política exterior firme, digna y centrada en el bienestar de los pueblos, sin descuidar el lugar de México en el escenario global.
