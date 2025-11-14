México

Capufe actualiza lista de autopistas afectadas por protestas magisteriales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó que varios tramos carreteros del país permanecen cerrados debido a los bloqueos organizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes continúan sus protestas en exigencia de un diálogo con el gobierno federal.

La información fue actualizada pasadas las 14:00 horas de este viernes 14 de noviembre a través de redes sociales, donde Capufe detalló qué autopistas siguen cerradas y cuáles ya han sido reabiertas.

Vialidades aún bloqueadas:

  • Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Francisco Velasco

  • Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plazas de Cobro Huitzo y Suchixtlahuaca

  • Carretera Cd. Alemán - Tuxtepec, Plaza de Cobro Puente El Caracol

  • Carretera Cd. Alemán - Loma Bonita, Puente Papaloapan

En estos puntos, los bloqueos se mantienen en ambos sentidos de la circulación.

Vialidades ya liberadas:

Durante la mañana, otros tramos que presentaban afectaciones fueron reabiertos:

  • Autopista Barranca Larga - Ventanilla, Plaza de Cobro Ventanilla

  • Autopista Tijuana - Ensenada, Plaza de Cobro Ensenada

  • Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, Plaza de Cobro Ocozocoautla

  • Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Palo Blanco y La Venta

  • Autopista México - Cuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan

¿Por qué protesta la CNTE?

Desde mediados de mayo de 2025, la CNTE reactivó sus movilizaciones en distintos estados al acusar una falta de avance en el diálogo con el gobierno federal. Las principales demandas incluyen:

  • Abrogación total de la reforma educativa

  • Cambios en contenidos y planes de estudio

  • Cancelación de evaluaciones punitivas

  • Respeto a los derechos laborales y sindicales

  • Regularización de plazas y basificación

  • Incremento al presupuesto educativo

  • Mejor infraestructura escolar en zonas marginadas

  • Participación en decisiones de política educativa

Aunque algunos bloqueos han sido retirados, el movimiento magisterial mantiene su postura firme, lo que podría derivar en nuevas interrupciones en los próximos días si no se restablece el diálogo con las autoridades.

