Capufe actualiza lista de autopistas afectadas por protestas magisteriales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó que varios tramos carreteros del país permanecen cerrados debido a los bloqueos organizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes continúan sus protestas en exigencia de un diálogo con el gobierno federal.

La información fue actualizada pasadas las 14:00 horas de este viernes 14 de noviembre a través de redes sociales, donde Capufe detalló qué autopistas siguen cerradas y cuáles ya han sido reabiertas.

Vialidades aún bloqueadas:

Autopista Cuernavaca - Acapulco , Plaza de Cobro Francisco Velasco

Autopista Tehuacán - Oaxaca , Plazas de Cobro Huitzo y Suchixtlahuaca

Carretera Cd. Alemán - Tuxtepec , Plaza de Cobro Puente El Caracol

Carretera Cd. Alemán - Loma Bonita, Puente Papaloapan

En estos puntos, los bloqueos se mantienen en ambos sentidos de la circulación.