Capufe actualiza lista de autopistas afectadas por protestas magisteriales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó que varios tramos carreteros del país permanecen cerrados debido a los bloqueos organizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes continúan sus protestas en exigencia de un diálogo con el gobierno federal.
La información fue actualizada pasadas las 14:00 horas de este viernes 14 de noviembre a través de redes sociales, donde Capufe detalló qué autopistas siguen cerradas y cuáles ya han sido reabiertas.
Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Francisco Velasco
Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plazas de Cobro Huitzo y Suchixtlahuaca
Carretera Cd. Alemán - Tuxtepec, Plaza de Cobro Puente El Caracol
Carretera Cd. Alemán - Loma Bonita, Puente Papaloapan
En estos puntos, los bloqueos se mantienen en ambos sentidos de la circulación.
Durante la mañana, otros tramos que presentaban afectaciones fueron reabiertos:
Autopista Barranca Larga - Ventanilla, Plaza de Cobro Ventanilla
Autopista Tijuana - Ensenada, Plaza de Cobro Ensenada
Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, Plaza de Cobro Ocozocoautla
Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Palo Blanco y La Venta
Autopista México - Cuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan
Desde mediados de mayo de 2025, la CNTE reactivó sus movilizaciones en distintos estados al acusar una falta de avance en el diálogo con el gobierno federal. Las principales demandas incluyen:
Abrogación total de la reforma educativa
Cambios en contenidos y planes de estudio
Cancelación de evaluaciones punitivas
Respeto a los derechos laborales y sindicales
Regularización de plazas y basificación
Incremento al presupuesto educativo
Mejor infraestructura escolar en zonas marginadas
Participación en decisiones de política educativa
Aunque algunos bloqueos han sido retirados, el movimiento magisterial mantiene su postura firme, lo que podría derivar en nuevas interrupciones en los próximos días si no se restablece el diálogo con las autoridades.
mrh