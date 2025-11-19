Cambian ruta y acortan desfile de la Revolución ante protesta del "20N" en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció un cambio significativo en la ruta del tradicional desfile cívico-militar del 20 de noviembre en la Ciudad de México, como medida preventiva ante la convocatoria de la marcha denominada “Generación Z”.
El desfile, que conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, partirá desde la plancha del Zócalo y concluirá en el Monumento a la Revolución, evitando su recorrido habitual hasta el Campo Marte.
El evento comenzará a las 10:00 horas y recorrerá calles emblemáticas del centro de la capital como 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez y Avenida de la República. Esta modificación busca reducir posibles puntos de riesgo ante la presencia de miles de manifestantes que también tienen previsto iniciar movilización el mismo día desde el Ángel de la Independencia hasta el zócalo.
De acuerdo con autoridades capitalinas, el cambio de ruta responde a razones de logística y seguridad. Además, se anunció la implementación de operativos viales y ajustes al transporte público para garantizar el orden durante ambas actividades.
El desfile del 20 de noviembre es uno de los actos cívicos más representativos del país y suele reunir a cientos de elementos del Ejército, así como a familiares y turistas que acuden a presenciarlo. Esta será la primera ocasión en que se modifica su trayecto en los últimos años, lo cual genera expectativas sobre la afluencia y el impacto en la experiencia del público.
rmr