Cambian ruta y acortan desfile de la Revolución ante protesta del "20N" en CDMX

El desfile, que conmemora el inicio de la Revolución Mexicana, partirá desde la plancha del Zócalo y concluirá en el Monumento a la Revolución, evitando su recorrido habitual hasta el Campo Marte.

El evento comenzará a las 10:00 horas y recorrerá calles emblemáticas del centro de la capital como 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez y Avenida de la República. Esta modificación busca reducir posibles puntos de riesgo ante la presencia de miles de manifestantes que también tienen previsto iniciar movilización el mismo día desde el Ángel de la Independencia hasta el zócalo.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el cambio de ruta responde a razones de logística y seguridad. Además, se anunció la implementación de operativos viales y ajustes al transporte público para garantizar el orden durante ambas actividades.