Calendario 2026: estos días caerá tu pensión del IMSS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la puntualidad que exige la economía de millones de hogares, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó el calendario oficial de pagos de pensiones para 2026, una hoja de ruta que ofrece certeza a quienes dependen de esta prestación para planear su mes a mes.

La información fue dada a conocer a través de la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, con el objetivo de que las personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social (LSS) conozcan con anticipación la fecha exacta de la dispersión de su recurso.