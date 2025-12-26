México

Calendario 2026: estos días caerá tu pensión del IMSS

El IMSS publicó el calendario completo de pagos para 2026
Los depósitos se realizarán en los primeros días de cada mes
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la puntualidad que exige la economía de millones de hogares, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó el calendario oficial de pagos de pensiones para 2026, una hoja de ruta que ofrece certeza a quienes dependen de esta prestación para planear su mes a mes.

La información fue dada a conocer a través de la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, con el objetivo de que las personas pensionadas bajo la Ley del Seguro Social (LSS) conozcan con anticipación la fecha exacta de la dispersión de su recurso.

Calendario de pagos de pensiones IMSS 2026

  • Enero: viernes 2

  • Febrero: martes 3

  • Marzo: lunes 2

  • Abril: miércoles 1

  • Mayo: lunes 4

  • Junio: lunes 1

  • Julio: miércoles 1

  • Agosto: lunes 3

  • Septiembre: martes 1

  • Octubre: jueves 1

  • Noviembre: lunes 2

  • Diciembre: martes 1

De acuerdo con el IMSS, los pagos se realizan durante los primeros días de cada mes, con ajustes cuando la fecha coincide con fines de semana o días feriados oficiales.

El calendario establece que la pensión correspondiente a enero de 2026 se depositará el viernes 2, debido a que el 1 de enero es día inhábil por la celebración de Año Nuevo.

El Instituto recordó que los recursos se depositan directamente en la cuenta bancaria registrada al momento de tramitar la pensión, por lo que no es necesario acudir a sucursales bancarias ni a oficinas del IMSS.

