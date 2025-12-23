IMSS estrena sala de Hemodinamia en el CMN Siglo XXI

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inauguró una nueva sala de Hemodinamia en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, con el objetivo de fortalecer la atención médica especializada y ampliar la capacidad de respuesta en procedimientos de alta complejidad.

A través de un enlace a la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que la sala de Hemodinamia del Hospital de Cardiología es la sexta que se apertura en 2025, con equipos adquiridos y operada por el Seguro Social, espacio en el que se atienden enfermedades cardiovasculares, infartos y procedimientos como la colocación de marcapasos.