IMSS estrena sala de Hemodinamia en el CMN Siglo XXI

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inauguró una nueva sala de Hemodinamia en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, con el objetivo de fortalecer la atención médica especializada y ampliar la capacidad de respuesta en procedimientos de alta complejidad.
A través de un enlace a la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, el director general del IMSS, Zoé Robledo, señaló que la sala de Hemodinamia del Hospital de Cardiología es la sexta que se apertura en 2025, con equipos adquiridos y operada por el Seguro Social, espacio en el que se atienden enfermedades cardiovasculares, infartos y procedimientos como la colocación de marcapasos.
Explicó que el Instituto cuenta con 81 de estas salas; en 2019 había 48 en todo el IMSS y, en siete años, el crecimiento es de más de 70 por ciento: 32 están ubicadas en entidades del país que no contaban con estas instalaciones. “De esta manera acercamos mucho más los servicios y evitamos los traslados, además de que en muchos casos fue la primera sala de hemodinamia pública que existía, evitando la subrogación”.
Zoé Robledo subrayó que con la puesta en marcha de esta área en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Cardiología, hace cinco días, se elimina la modalidad de subrogación en todo el Instituto; tiene capacidad para realizar seis procedimientos al día, 120 por mes y mil 440 al año. “Con esto acercamos la atención a los derechohabientes al lugar en donde viven, pero también lo hacemos con autonomía y soberanía de los servicios, con salas propias que además son de última generación”.
Detalló que la sala de Hemodinamia del Hospital de Cardiología está equipada con tecnología que incluye imagen de alta definición, un software que integra eco-navegación y ultrasonido en tiempo real, herramientas que permiten realizar procedimientos de alta complejidad en pacientes con enfermedades estructurales, como problemas valvulares, así como en pacientes pediátricos con malformaciones congénitas del corazón.
El titular del Seguro Social refirió que esta sala es la primera en contar con este modelo, lo que la convierte en un referente nacional en innovación para la atención cardiovascular.
Asimismo, informó que el pasado lunes 8 de diciembre se realizó con éxito un trasplante de corazón en esta UMAE a una paciente referida desde Tapachula, Chiapas, quien hasta el momento presenta una evolución favorable.
Posteriormente, se realizó el corte de listón de la nueva sala de Hemodinamia con la presencia de la doctora Alva Alejandra Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas; el doctor Efraín Arizmendi Uribe, titular de la Unidad de Atención Médica; la doctora Natividad Neri Muñoz, coordinadora de Unidades Médicas de Alta Especialidad; la doctora Rosalba Carolina García Méndez, directora de la UMAE Hospital de Cardiología, y el doctor Jesús Salgado, director médico de la misma unidad.
RPO