México

Caen 3 por ataque armado en Salamanca, Guanajuato

Caen 3 por ataque armado en Salamanca, Guanajuato
GOOGLE MAPS
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este día el Gobierno de Guanajuato confirmó avances en las investigaciones sobre la masacre ocurrida en Salamanca el pasado 25 de enero.

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó en sus redes sociales que, como parte de los esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia, se han realizado diversos operativos coordinados que han derivado en la detención de al menos tres personas vinculadas con el crimen.

Te puede interesar:
Ataque armado deja 11 muertos en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato
Caen 3 por ataque armado en Salamanca, Guanajuato

Las detenciones son el resultado de acciones impulsadas por la Fiscalía General del Estado en colaboración con la propia Secretaría de Seguridad y Paz. Según el comunicado oficial, estas acciones se enfocan en la persecución del delito y en garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.

Aunque la identidad de los detenidos no fue revelada, la Secretaría de Seguridad y Paz detalló que los operativos de seguridad y trabajo de inteligencia han sido clave para los avances en el caso.

El comunicado también subraya que los detalles sobre el número exacto de detenidos y las imputaciones correspondientes serán revelados conforme avance el proceso judicial, para no comprometer las investigaciones en curso.

-

Salamanca, Guanajuato
campo de futbol Salamanca
arrestados Salamanca

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com