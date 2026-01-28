Caen 3 por ataque armado en Salamanca, Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este día el Gobierno de Guanajuato confirmó avances en las investigaciones sobre la masacre ocurrida en Salamanca el pasado 25 de enero.
La Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó en sus redes sociales que, como parte de los esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia, se han realizado diversos operativos coordinados que han derivado en la detención de al menos tres personas vinculadas con el crimen.
Las detenciones son el resultado de acciones impulsadas por la Fiscalía General del Estado en colaboración con la propia Secretaría de Seguridad y Paz. Según el comunicado oficial, estas acciones se enfocan en la persecución del delito y en garantizar que los responsables enfrenten a la justicia.
Aunque la identidad de los detenidos no fue revelada, la Secretaría de Seguridad y Paz detalló que los operativos de seguridad y trabajo de inteligencia han sido clave para los avances en el caso.
El comunicado también subraya que los detalles sobre el número exacto de detenidos y las imputaciones correspondientes serán revelados conforme avance el proceso judicial, para no comprometer las investigaciones en curso.
