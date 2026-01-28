Caen 3 por ataque armado en Salamanca, Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este día el Gobierno de Guanajuato confirmó avances en las investigaciones sobre la masacre ocurrida en Salamanca el pasado 25 de enero.

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó en sus redes sociales que, como parte de los esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia, se han realizado diversos operativos coordinados que han derivado en la detención de al menos tres personas vinculadas con el crimen.