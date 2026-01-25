Ataque armado deja 11 muertos en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un ataque armado ocurrido la noche de este domingo en un campo deportivo de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de 11 personas muertas y 12 heridas, entre ellas una mujer y un menor de edad, informó el presidente municipal César Prieto.

En un mensaje difundido en las redes oficiales del ayuntamiento, el edil calificó el ataque como “cobarde” y explicó que los hechos se dieron “después de un encuentro deportivo, en el cual se encontraban conviviendo las personas, y un comando armado llegó y atacó a estas personas”.

“Perdieron la vida 11 personas, 10 en el lugar y una más en un nosocomio”, detalló Prieto, acompañado por un mando de seguridad municipal.