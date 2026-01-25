México

Ataque armado deja 11 muertos en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato

Ataque armado deja 11 muertos en cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato
especIAl
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un ataque armado ocurrido la noche de este domingo en un campo deportivo de la comunidad Loma de Flores, en Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de 11 personas muertas y 12 heridas, entre ellas una mujer y un menor de edad, informó el presidente municipal César Prieto.

En un mensaje difundido en las redes oficiales del ayuntamiento, el edil calificó el ataque como “cobarde” y explicó que los hechos se dieron “después de un encuentro deportivo, en el cual se encontraban conviviendo las personas, y un comando armado llegó y atacó a estas personas”.

“Perdieron la vida 11 personas, 10 en el lugar y una más en un nosocomio”, detalló Prieto, acompañado por un mando de seguridad municipal.

Durante su intervención, hizo un llamado a la población a no normalizar la violencia y a no involucrarse con grupos criminales:

“No solamente es un tema de policías, es un tema también de valores y de evitar involucrarnos en adicciones, en temas que nos puedan ocasionar un problema a nosotros o a la gente que queremos”.

César Prieto aseguró que ha mantenido comunicación con autoridades estatales y federales, como el fiscal general, la Secretaría de Seguridad estatal y la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno de México, para coordinar la atención a las víctimas y sus familias.

Finalmente, hizo un llamado directo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora del estado para apoyar a Salamanca “a recuperar la paz y la tranquilidad”.

rmr

Guanajuato
Salamanca
Ataque armado
cancha de futbol

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com