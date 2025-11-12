México

¿Buscas trabajo? Banco del Bienestar tiene vacantes

Ofertan empleos como cajero, jefe de sucursal y más, con sueldos competitivos
Las vacantes cambian constantemente por estado y municipio
Las vacantes cambian constantemente por estado y municipioVERÓNICA TORRES
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si estás buscando un empleo con estabilidad, prestaciones y la posibilidad de hacer carrera en el sector público, el Banco del Bienestar ofrece vacantes en distintas partes del país, incluyendo municipios de Michoacán. El proceso para aplicar es en línea y puede realizarse de forma sencilla y rápida.

Entre los puestos más solicitados se encuentran: jefe o jefa de sucursal, encargado de operación y cajero o cajera.

Los salarios dependen del cargo, y oscilan entre los $8,772 pesos y los $17,829 pesos mensuales, de acuerdo con el Tabulador de Salarios del Gobierno de México. Además, los trabajadores reciben prestaciones como vacaciones según antigüedad, prima vacacional, seguro médico, aguinaldo y reparto de utilidades.

El Banco del Bienestar cuenta con miles de sucursales en todo el país, pero no publica un listado estático de vacantes. La única forma segura de conocer las plazas disponibles es consultando el Portal Laboral del Banco del Bienestar, donde las vacantes se actualizan en tiempo real.

Requisitos para aplicar

Aunque cada puesto tiene requisitos específicos, hay condiciones generales que todos los aspirantes deben cumplir:

  • Tener más de 18 años

  • Residir a máximo 40 minutos de la sucursal

  • Contar con bachillerato o licenciatura terminada (según el puesto)

  • Saber usar programas básicos como Word y Excel

El proceso es completamente en línea y se puede realizar en solo cuatro pasos:

  1. Ingresa al Portal Laboral del Banco del Bienestar

  2. Crea una cuenta con tu correo electrónico

  3. Llena el formulario con tus datos personales

  4. Sube documentos como CURP, RFC y comprobante de domicilio

Una vez completado este proceso, el sistema te notificará por correo si avanzas a las siguientes etapas, que pueden incluir una entrevista telefónica o presencial.

portal-laboral.bancodelbienestar.gob.mx/Home/Convocatorias
Te puede interesar:
Detecta gobierno de Sheinbaum lavado de dinero en 13 casinos; suspenden operaciones
Las vacantes cambian constantemente por estado y municipio

RPO

Trabajo
Banco del Bienestar

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com