¿Buscas trabajo? Banco del Bienestar tiene vacantes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si estás buscando un empleo con estabilidad, prestaciones y la posibilidad de hacer carrera en el sector público, el Banco del Bienestar ofrece vacantes en distintas partes del país, incluyendo municipios de Michoacán. El proceso para aplicar es en línea y puede realizarse de forma sencilla y rápida.

Entre los puestos más solicitados se encuentran: jefe o jefa de sucursal, encargado de operación y cajero o cajera.