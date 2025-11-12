Detecta gobierno de Sheinbaum lavado de dinero en 13 casinos; suspenden operaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México detectó un esquema sofisticado de lavado de dinero en 13 casinos del país, lo que derivó en la suspensión temporal de sus operaciones físicas, el bloqueo de sitios web vinculados y el congelamiento de cuentas bancarias asociadas a movimientos financieros irregulares.

La información fue dada a conocer este miércoles por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; esta acción forma parte de una estrategia nacional para cortar el flujo de recursos que podrían fortalecer a grupos del crimen organizado.

De acuerdo con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la investigación fue realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y derivó en denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR), así como en la intervención de la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales.