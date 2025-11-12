Detecta gobierno de Sheinbaum lavado de dinero en 13 casinos; suspenden operaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México detectó un esquema sofisticado de lavado de dinero en 13 casinos del país, lo que derivó en la suspensión temporal de sus operaciones físicas, el bloqueo de sitios web vinculados y el congelamiento de cuentas bancarias asociadas a movimientos financieros irregulares.
La información fue dada a conocer este miércoles por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; esta acción forma parte de una estrategia nacional para cortar el flujo de recursos que podrían fortalecer a grupos del crimen organizado.
De acuerdo con las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la investigación fue realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y derivó en denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR), así como en la intervención de la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales.
Las autoridades identificaron tres patrones recurrentes en los casinos intervenidos: uso intensivo de efectivo, redes que transferían dinero del extranjero al país y operaciones digitales diseñadas para ocultar el origen de los recursos. En algunos casos se detectaron transacciones irregulares por hasta 50 millones de pesos.
Los casinos operaban en entidades como Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California. Hasta el momento, no se ha informado si alguno de estos establecimientos se encuentra en Michoacán.
Según la Procuraduría Fiscal de la Federación, el modus operandi incluía el uso de identidades robadas, envío de tarjetas prepagadas o códigos premiados a personas ajenas al esquema, quienes sin saberlo realizaban apuestas con dinero de origen ilícito. Las supuestas ganancias eran transferidas de inmediato a cuentas extranjeras, blanqueando así los recursos.
Finalmente, se anunció que la SSPC, la UIF y la SHCP implementarán una nueva etapa de prevención con mecanismos de detección temprana, uso de inteligencia artificial y modelos predictivos para frenar operaciones financieras irregulares antes de que generen daño al sistema nacional.
rmr