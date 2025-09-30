BMV suspende cotización de Elektra; ya no será empresa pública

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió la cotización de los títulos de Grupo Elektra, una de las principales empresas del Grupo Salinas, como parte del proceso de desliste voluntario aprobado por sus accionistas.
La decisión fue confirmada por la BMV a través de un aviso oficial, en el que explicó que la emisora ya no cumple con el requisito de mantener el porcentaje mínimo de capital social distribuido entre el público inversionista, como establece la Ley del Mercado de Valores.
La suspensión entra en vigor este 30 de septiembre y representa un paso formal hacia la salida definitiva de Elektra del mercado bursátil mexicano.
El proceso de desliste fue aprobado desde diciembre de 2024 por los accionistas de la compañía, luego de una serie de episodios financieros adversos. Entre ellos, destaca una caída abrupta de hasta 70 % en el valor de sus acciones, así como denuncias relacionadas con la gestión de títulos por parte de depositarios.
Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, es conocido por su presencia en los sectores de comercio minorista, financiamiento al consumo y transferencias de dinero, con sucursales en todo México, incluyendo diversas regiones de Michoacán.
Para quienes invirtieron en la compañía, esta suspensión implica que ya no podrán comprar o vender acciones de Elektra en la Bolsa Mexicana de Valores. La empresa aún debe cumplir con los trámites legales para concretar su retiro definitivo del mercado.
Aunque Grupo Elektra continuará operando comercialmente, analistas advierten que su salida del mercado bursátil podría disminuir la transparencia sobre su situación financiera y operativa, al dejar de estar sujeta a las mismas normas de divulgación pública.
rmr