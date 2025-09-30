BMV suspende cotización de Elektra; ya no será empresa pública

La decisión fue confirmada por la BMV a través de un aviso oficial, en el que explicó que la emisora ya no cumple con el requisito de mantener el porcentaje mínimo de capital social distribuido entre el público inversionista, como establece la Ley del Mercado de Valores.

La suspensión entra en vigor este 30 de septiembre y representa un paso formal hacia la salida definitiva de Elektra del mercado bursátil mexicano.

El proceso de desliste fue aprobado desde diciembre de 2024 por los accionistas de la compañía, luego de una serie de episodios financieros adversos. Entre ellos, destaca una caída abrupta de hasta 70 % en el valor de sus acciones, así como denuncias relacionadas con la gestión de títulos por parte de depositarios.