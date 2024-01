Antes de irse, planteará AMLO que revocación de mandato sea vinculante con 30% de participación

Por eso no se llevan a cabo consultas porque para que tengan valor, sea vinculatoria, tiene que participar el 40 por ciento. No, 30 para que así se animen. […] Que se haga valer la democracia participativa, que si un presidente llega y a los dos, tres años, no tiene el respaldo, no tiene el apoyo del pueblo, se pueda hacer una consulta y se le pueda sustituir", subrayó AMLO este jueves.