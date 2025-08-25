Aeropuertos con la TUA más alta en México

México

La TUA es un cargo obligatorio en vuelos desde México, y varía según el aeropuerto
El aeropuerto de Morelia destaca por ser uno con las tarifas más elevadas
El aeropuerto de Morelia destaca por ser uno con las tarifas más elevadas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si has comprado un boleto de avión y notaste un cargo adicional al final de la compra, probablemente se trató de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), un concepto que muchas veces pasa desapercibido, pero que puede representar hasta el 30% del costo total del pasaje.

La TUA es una tarifa obligatoria que deben pagar los pasajeros que salen desde aeropuertos mexicanos, ya sea en vuelos nacionales o internacionales. Este cobro permite que las terminales aéreas operen de forma eficiente, manteniendo servicios como limpieza, seguridad, zonas de espera, tiendas, conexión WiFi, y la inversión constante en infraestructura.

¿Quiénes están exentos de la TUA?

  • Menores de 2 años que no ocupen asiento.

  • Personas con discapacidad, dependiendo de políticas de la aerolínea o del aeropuerto.

  • En vuelos de conexión nacional, si ya se pagó en otro tramo, no es necesario cubrirla de nuevo.

De acuerdo con Aeroméxico, en vuelos redondos nacionales —por ejemplo, de la Ciudad de México a Monterrey— se paga la TUA en ambos sentidos. En vuelos internacionales, solo se aplica al tramo que sale de México.

Aeropuertos con la TUA más cara en 2025

Vuelos Nacionales

  • Zacatecas: $847

  • Huatulco: $826

  • Culiacán: $812

  • Torreón: $806

  • Tampico: $785

  • Mazatlán/Durango: $773

  • Reynosa: $770

  • Oaxaca: $766

  • Acapulco: $760

  • Ciudad Juárez: $742

  • AICM (CDMX): $598

  • AIFA (Edomex): $266

Vuelos Internacionales

  • Zacatecas: $1,281

  • Monterrey: $1,252

  • Acapulco: $1,246

  • Culiacán/Chihuahua: $1,223

  • Guadalajara/Los Cabos: $1,211

  • Morelia: $1,148

  • AICM (CDMX): $1,135

  • Cancún: $991

  • AIFA (Edomex): $536

Estas cifras demuestran que volar desde ciertos destinos puede representar un gasto considerable adicional. Por ejemplo, Morelia, capital michoacana, ocupa el octavo lugar a nivel nacional en cobros de TUA internacional.

