Aeropuertos con la TUA más alta en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si has comprado un boleto de avión y notaste un cargo adicional al final de la compra, probablemente se trató de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), un concepto que muchas veces pasa desapercibido, pero que puede representar hasta el 30% del costo total del pasaje.
La TUA es una tarifa obligatoria que deben pagar los pasajeros que salen desde aeropuertos mexicanos, ya sea en vuelos nacionales o internacionales. Este cobro permite que las terminales aéreas operen de forma eficiente, manteniendo servicios como limpieza, seguridad, zonas de espera, tiendas, conexión WiFi, y la inversión constante en infraestructura.
Menores de 2 años que no ocupen asiento.
Personas con discapacidad, dependiendo de políticas de la aerolínea o del aeropuerto.
En vuelos de conexión nacional, si ya se pagó en otro tramo, no es necesario cubrirla de nuevo.
Zacatecas: $847
Huatulco: $826
Culiacán: $812
Torreón: $806
Tampico: $785
Mazatlán/Durango: $773
Reynosa: $770
Oaxaca: $766
Acapulco: $760
Ciudad Juárez: $742
AICM (CDMX): $598
AIFA (Edomex): $266
Zacatecas: $1,281
Monterrey: $1,252
Acapulco: $1,246
Culiacán/Chihuahua: $1,223
Guadalajara/Los Cabos: $1,211
Morelia: $1,148
AICM (CDMX): $1,135
Cancún: $991
AIFA (Edomex): $536
Estas cifras demuestran que volar desde ciertos destinos puede representar un gasto considerable adicional. Por ejemplo, Morelia, capital michoacana, ocupa el octavo lugar a nivel nacional en cobros de TUA internacional.
RPO