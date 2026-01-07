México

7 de enero, Día del Coleccionista; celebrando a quienes atesoran

¿Qué coleccionas o qué tipo de colección te gustaría empezar?
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 7 de enero se conmemora el Día del Coleccionista, una jornada dedicada a reconocer el esfuerzo de quienes reúnen objetos que consideran valiosos, ya sea por su historia, rareza o significado personal. La fecha destaca el rol cultural y emocional del coleccionismo en la sociedad moderna.

El coleccionismo consiste en agrupar objetos de una misma categoría, y puede abarcar desde piezas extremadamente específicas hasta conjuntos más amplios y variados. Los coleccionistas se distinguen por su pasión, paciencia y conocimiento de los objetos que atesoran.

Entre los tipos de colecciones más conocidos se encuentran:

  • Xiloteca: colección de maderas.

  • Filatelia: colección de sellos.

  • Deltiología: colección de postales.

  • Numismática: colección de monedas.

  • Notafilia: colección de billetes.

  • Filolumenia: colección de cajas de fósforos.

  • Conquiliología: colección de conchas de moluscos.

  • Glucosbalaitonfilia: colección de sobres de azúcar.

Otras colecciones frecuentes incluyen cromos, llaveros, pinturas, abanicos, cajas de música, cómics, piezas de ajedrez, casas de muñecas, décimos de lotería, utensilios antiguos, coches en miniatura, carteles publicitarios y autógrafos de famosos.

El Día del Coleccionista se celebra principalmente a través de plataformas digitales, donde los aficionados pueden intercambiar experiencias, descubrir nuevos objetos y conectar con otros coleccionistas alrededor del mundo. Además, muchas tiendas online aprovechan esta fecha para ofrecer promociones especiales en artículos de colección, lo que incentiva la ampliación de colecciones y el intercambio cultural entre entusiastas.

coleccionismo
Día del Coleccionista

