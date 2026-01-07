7 de enero, Día del Coleccionista; celebrando a quienes atesoran

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 7 de enero se conmemora el Día del Coleccionista, una jornada dedicada a reconocer el esfuerzo de quienes reúnen objetos que consideran valiosos, ya sea por su historia, rareza o significado personal. La fecha destaca el rol cultural y emocional del coleccionismo en la sociedad moderna.

El coleccionismo consiste en agrupar objetos de una misma categoría, y puede abarcar desde piezas extremadamente específicas hasta conjuntos más amplios y variados. Los coleccionistas se distinguen por su pasión, paciencia y conocimiento de los objetos que atesoran.