Lobo marino enmallado evade rescate en Sonora; piden no acercarse

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C. informó sobre un operativo de búsqueda para auxiliar a un lobo marino enmallado en la zona de San Carlos, Sonora.
De acuerdo con la organización, ya se estableció coordinación con PROFEPA Sonora para realizar las acciones de desenmallamiento, luego de que se recibiera el reporte ciudadano del avistamiento del ejemplar enredado.
Se detalló que desde la mañana del día anterior se realizaron recorridos en la última ubicación donde fue visto el animal, sin éxito. El organismo explicó que este tipo de especies se mueven constantemente, dificultando su localización. Además, tienden a sumergirse rápidamente al detectar presencia humana.
Por ello, se solicita a la población no acercarse al lobo marino, ya que esto complica su captura y atención médica. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las labores de búsqueda y rescate.
