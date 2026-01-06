Lobo marino enmallado evade rescate en Sonora; piden no acercarse

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de Fauna Silvestre A.C. informó sobre un operativo de búsqueda para auxiliar a un lobo marino enmallado en la zona de San Carlos, Sonora.

De acuerdo con la organización, ya se estableció coordinación con PROFEPA Sonora para realizar las acciones de desenmallamiento, luego de que se recibiera el reporte ciudadano del avistamiento del ejemplar enredado.