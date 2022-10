Cáncer de mama, silenciosa enfermedad, pero que puede ser derrotada

"Tenía una vida muy activa y, según yo, bastante saludable, en cuanto a hacer deporte, alimentarme más o menos bien; tener una vida saludable, haciendo ejercicio; en ese tiempo yo realizaba crossfit. Empezó con una molestia en el seno izquierdo; yo pensé que podía ser un desgarre, que me había lastimado o lesionado en el deporte; sin embargo, me di un límite de tiempo; dije si en una semana no veo una mejora o que se me haya quitado acudo al médico", contó a MiMorelia.com la mujer que se dice resiliente de cáncer.