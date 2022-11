Anexos en Michoacán, entre la opacidad y la falta de regulación

Los números de consumo es imposible obtenerlos; tenemos el número de personas que buscan atención, pero por cada persona que busca atención hay 50, 100 o 200 que consumen y no lo dicen, se lo callan o, desafortunadamente, los llevan a los mal llamados anexos, que no les ayudan. Mucha gente cree que es de ayuda ir a encerrar a una persona tres meses y nunca nos llegan a nosotros esos números por más que uno quiera; uno puede tener el registro de los centros de adicciones y mañana abrieron dos y no pidieron licencia sanitaria, entonces no tenemos un número de personas", explicó.