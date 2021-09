A un año del feminicidio de Jessica González, juicio sigue "atorado"

Compartió que los abogados le explican que el caso va bien, pero considera que, a un año, no tienen justicia ante el hecho que laceró a toda su familia.

“Legalmente no te lo puedo explicar; los abogados nos dicen que todo va en curso, que va bien, pero cómo me pueden decir que todo va bien si es un año donde las leyes no nos han servido de nada, las pruebas están y la justicia no ha llegado; es obvio que esto no está bien. Los padres de él quieren sacarlo a toda costa, está mal”, señaló. La dolida madre opina que falta preparación en las autoridades procuradoras de justicia.

rmr