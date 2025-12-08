Zootopia 2, Elio y Demon Slayer competirán por el Globo de Oro 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La edición 2026 de los Golden Globes ya tiene a sus nominados, y en la categoría de Mejor Película Animada destaca una selección diversa que abarca desde grandes estudios occidentales hasta potencias del cine asiático.
La lista incluye producciones de Pixar, Disney, Corea del Sur y Japón, reflejando la creciente presencia de estilos de animación globales que conectan con audiencias de todo el mundo. Estas son las películas nominadas:
Elio (Walt Disney Studios Motion Pictures): Una historia sobre un niño que es abducido por extraterrestres y confundido con el embajador de la Tierra.
Arco (NEON): Un drama animado de ciencia ficción que ha sorprendido por su propuesta visual.
Kpop Demon Hunters (Netflix): Una cinta que fusiona acción, humor y música pop surcoreana con una estética vibrante.
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle (Aniplex, Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment): El fenómeno del anime japonés entra a competir con su más reciente entrega cinematográfica.
Zootopia 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures): Secuela del éxito de 2016, que regresa con más aventuras en la ciudad animal.
Little Amélie (GKIDS): Un filme europeo independiente con una narrativa sensible y estilo visual artístico.
La inclusión de títulos como Demon Slayer marca un momento importante para la animación asiática en el circuito de premios occidental, tradicionalmente dominado por producciones anglosajonas. Cabe recordar que estudios japoneses como Studio Ghibli, Studio Chizu y Comix Wave Films han logrado nominaciones en años anteriores, pero cada nueva presencia representa un avance para el reconocimiento global del anime y estilos alternativos.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 11 de enero de 2026, en Los Ángeles, California. Será entonces cuando se conozca qué película se lleva el Globo de Oro como la mejor cinta animada del año.
BCT