Diego Luna y Guillermo del Toro entre los nominados al Globo de Oro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La antesala de los premios Óscar se enciende con el anuncio de los nominados a la 83ª edición de los Globos de Oro, donde lucen nombres con sabor latino, entre ellos el mexicano Diego Luna, quien fue postulado a Mejor Actor de Televisión en serie dramática por su papel en Andor, producción del universo Star Wars.

La gala se llevará a cabo el próximo domingo 11 de enero en su sede tradicional: el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California. En esta edición, la comediante Nikki Glaser repetirá como anfitriona, marcando un hito al ser la primera mujer en presentar el evento en solitario por segundo año consecutivo.

Además de Luna, destaca la presencia del cine latino en la categoría de Mejor Película en Habla No Inglesa, donde compite The Secret Agent (Brasil), y The Voice of Hind Rajab (Túnez, coproducción con talento latinoamericano). Y en un guiño a la dirección mexicana, Guillermo del Toro también figura entre los nominados a Mejor Director por su reinterpretación de Frankenstein, cinta que también logró nominaciones en actuación y banda sonora.