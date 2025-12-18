Yolanda Andrade manda mensaje tras rumores de salud; se apoya en la Virgen de Guadalupe

Para tranquilizar a sus seguidores y poner fin a las especulaciones sobre su estado de salud, Yolanda utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un emotivo mensaje.

En sus palabras, la conductora agradeció el apoyo recibido por parte de su público y los medios de comunicación, destacando la importancia de las oraciones de sus seguidores en su proceso de recuperación.

En su mensaje, Yolanda Andrade dejó claro que cualquier actualización sobre su salud o su carrera será compartida a través de sus redes sociales oficiales para evitar rumores y especulaciones.

Además, aprovechó la oportunidad para enviar un cálido abrazo a todos y desearles una Feliz Navidad y lo mejor para el año 2026.

Así lo dijo:

"Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa. Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio. Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026."

Yolanda Andrade se apoyó además en la imagen de la Virgen de Guadalupe, en la que muchos de sus seguidores interpretaron como un gesto de esperanza y fortaleza durante su recuperación.