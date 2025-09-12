Yolanda Andrade confiesa que su enfermedad es irreversible

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz y conductora Yolanda Andrade volvió a hablar abiertamente sobre su estado de salud, revelando que padece una enfermedad degenerativa sin cura, motivo por el cual los médicos le han estimado un tiempo de vida de entre tres y cinco años.

En un reciente encuentro con medios de comunicación, Andrade compartió su visión frente al diagnóstico que enfrenta: “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura, entonces, en conclusión: quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”.

Pese a la gravedad de sus padecimientos, Andrade asegura no tenerle miedo a la muerte. “Sé lo que me va a pasar, conozco la enfermedad y estoy en tratamiento de todo, pero tengo que aprovechar lo más que pueda. Viví todo lo que quise y más, Diosito fue muy generoso conmigo”, expresó con serenidad.

La también conductora explicó que su condición avanzará de forma progresiva, afectando su capacidad de movimiento y habla: “Poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”.

Con contundencia, Yolanda Andrade reconoció haber recibido una estimación de tiempo por parte del personal médico: “El doctor me dijo que de 3 a 5 años que dura mi enfermedad. No le tengo miedo a la muerte, de todas maneras, nos vamos a morir todos. Luego decía: ‘No sé cómo me voy a morir’, pero ya me dijeron cómo, entonces ya no le tengo miedo, ya la veo vivir y es mejor disfrutarla”.

agm