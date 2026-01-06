X-Men regresan al MCU en Avengers: Doomsday

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Oficialmente, los X-Men están de regreso. Marvel Studios encendió las redes sociales tras el lanzamiento del tercer teaser de Avengers: Doomsday, un adelanto que marca un punto de inflexión en la historia del cine de superhéroes al confirmar la incorporación de los mutantes al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El avance se enfoca en tres figuras fundamentales de la mitología mutante: el profesor Charles Xavier, interpretado nuevamente por Patrick Stewart; Magneto, encarnado por Ian McKellen; y Cyclops, con el regreso de James Marsden. Se trata del mismo trío que dio forma a la primera trilogía de X-Men producida por Fox, iniciada en el año 2000 y continuada con X2 (2003) y X-Men: The Last Stand (2006).

Con este movimiento, Marvel no solo reescribe las fronteras de su universo cinematográfico, sino que consolida al multiverso como la herramienta narrativa definitiva para unir generaciones de personajes, franquicias y públicos. El regreso de los X-Men no es un guiño al pasado: es una declaración de futuro.