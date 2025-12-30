Primer vistazo de Thor como padre en Avengers: Doomsday

Este nuevo avance confirma que, tras alejarse de las batallas, Thor ha estado recorriendo la galaxia junto a Love, la hija de Gorr el Carnicero. La escena revela un momento íntimo entre ambos antes de que el héroe se vea forzado a regresar a la acción para enfrentar una amenaza multiversal de gran escala: una variante de Doctor Doom, interpretada por Robert Downey Jr.

Con un aspecto más cercano al de Thor: Ragnarok y empuñando nuevamente el hacha Stormbreaker —no el clásico Mjölnir—, Thor es presentado como un guerrero maduro que ahora carga no solo con el destino de los mundos, sino con el compromiso de volver sano y salvo con su hija. “Protégeme para poder regresar a ella”, se le escucha decir en una oración que ha conmovido a los fans.