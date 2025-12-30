Primer vistazo de Thor como padre en Avengers: Doomsday

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Marvel Studios lanzó un nuevo teaser de Avengers: Doomsday, película que llegará en diciembre de 2026, y donde por fin se muestra el primer vistazo de Thor (Chris Hemsworth) tras su ausencia desde Thor: Amor y Trueno. En este adelanto, el Dios del Trueno reaparece en su rol más personal hasta ahora: como padre de Love.
Este nuevo avance confirma que, tras alejarse de las batallas, Thor ha estado recorriendo la galaxia junto a Love, la hija de Gorr el Carnicero. La escena revela un momento íntimo entre ambos antes de que el héroe se vea forzado a regresar a la acción para enfrentar una amenaza multiversal de gran escala: una variante de Doctor Doom, interpretada por Robert Downey Jr.
Con un aspecto más cercano al de Thor: Ragnarok y empuñando nuevamente el hacha Stormbreaker —no el clásico Mjölnir—, Thor es presentado como un guerrero maduro que ahora carga no solo con el destino de los mundos, sino con el compromiso de volver sano y salvo con su hija. “Protégeme para poder regresar a ella”, se le escucha decir en una oración que ha conmovido a los fans.
Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026 y reunirá a personajes de múltiples franquicias del MCU como los 4 Fantásticos, X-Men y Thunderbolts. Aunque Marvel Studios no ha revelado la sinopsis completa, se espera que nuevos teasers semanales sigan presentando a otros protagonistas clave en la batalla contra el caos multiversal.
BCT